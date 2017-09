“Some Kind Of Love”, nuevo single de The Killers

Ya teníamos claro que el día 22 de septiembre por fin podríamos escuchar la nueva joya en la que The Killers llevan tiempo trabajando, pero no sabíamos que días antes seguirían estrenando singles. Este nuevo, Some Kind Of Love, algo más frío que los anteriores.

El tema está basado en la canción de Brian Eno de 1983 An Ending (Ascent), al que también se le ha atribuido ser el coautor de su nuevo trabajo Wonderful Wonderful.

Desde su último álbum official en 2012 con Battle Born, la banda se ha mantenido en el estudio, alternando con diferentes festivales alrededor del mundo, hasta que este año por fin confirmaran que lanzarían nuevo trabajo.

Ya conocíamos The Man, Run For Cover y Wonderful Wonderful como sus nuevos singles y una gira que comenzará en octubre por Estados Unidos recorriendo gran parte de sus estados, Inglaterra, Escocia, Irlanda y por último Canadá, algo triste para nosotros, puesto que no les podremos ver por nuestro país, aunque algunos pudieron disfrutarlos en el pasado BBK Live 2017 con algunos de estos temas.

Con el estreno del nuevo trabajo, la banda fue invitada al programa de radio británico BBC Radio 1 en su especial Live Lounge en el cual artistas interpretan sus nuevos temas, algunos míticos e incluso covers. Así The Killers interpretaron The Man, de los nuevos, Mr. Brightside, todo un clásico de ellos y otro de los más clásicos, este de la leyenda fallecida David Bowie, Fame.

Os dejo por aquí este último para poder hacer la espera hasta el estreno de Wonderful Wonderful más liviano. ¡A disfrutar!