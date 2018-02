Smashing Pumpkins desvela más detalles sobre su regreso

Sí, 2018 es un año muy especial gracias al a vuelta de Smashing Pumpkins. Parece que cada día obtenemos nuevos detalles de un retorno muy esperado.

Los de Chicago anunciaron hace unos días su regreso, del cual nos hicimos eco aquí. Al margen de la cantidad de información que nos han ido facilitando, podemos desvelar otros detalles que nos emocionan.

Uno de los más trascendentales son las nuevas canciones. Por el momento, Billy Corgan ha avanzado ocho nuevos títulos:

Alienation

Travels

Silvery Sometimes

Solara

With Sympathy

Marchin’ On

Knights of Malta

Seek And You Shall Destroy

Eso sí, por el momento no se han pronunciado en cuanto a la fecha de lanzamiento el disco.

Otra información que han compartido escasos días ha sido que retomarán canciones clásicas para sus setlists, incluso como prueba, mostraron uno de 1995. Sin duda este regreso tiene muy buena pinta en todos los aspectos.

Polémica con D’arcy en la reunión de Smashing Pumpkins

No todo son alegrías para Smashing Pumpkins. La banda vuelve con sus miembros fundadores, a excepción de D’Arcy Wretzky, su bajista original. Parece que aunque ella sí quiere formar parte del regreso, Billy no quiere que esté en él. Las diferencias entre los dos además de los posibles problemas que atraviesa ella, no favorecerían a integrarse de nuevo.

Por el momento, a pesar del anuncio de la gira, no pasará por España, ya que se centrará especialmente en Estados Unidos. Esperaremos a ver si tenemos alguna sorpresa para la recta final de 2018.