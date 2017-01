Slowdive confirma nuevo material y presenta su primera canción

No solo de novedades vivimos los aficionados a escuchar buena música, no solo queremos saber cuál es el último grupo/cantante que debemos escuchar para estar al día, pero tampoco podemos vivir de la nostalgia. ¿Cuántos grupos no son mejores de lo que fueron? ¿Y cuántos no hemos escuchado con el paso de los tiempos y queremos ver en vivo? Reconozcámoslo, el mundo de la música no siempre es fácil.

Slowdive fue una banda formada en Berkshire en el Reino Unido en 1989, y aunque gozó de facilidades (no tardaron mucho en firmar su primer contrato), se separaron en 1995, hasta que se reunieron en 2014 como pueden recordar quienes disfrutaron de su concierto en el Primera Sound Barcelona de ese año. Claro, que esa reunión, como la mayoría, parecía indicar que habría nuevo disco, el primero desde que en 1995 se publicara Pygmalion, sin embargo, hasta hoy solo teníamos que se había lanzado una nueva grabación de la canción Avalyn.

Este 2017 ya comenzó fuerte para el grupo, ya que tras su felicitación de año nuevo donde se indicaba que iba a estar ocupados ya nos daban pistas de la grata noticia de un nuevo álbum, si bien no ha sido hasta hoy cuando se ha confirmado dicha noticia. Ya empezaron a calentar motores en el día de ayer al publicar en su perfil de twitter un breve video de apenas 22 segundos, y es que aunque el vídeo no anunciaba nada ni tenía sonido no podíamos creer que el mismo se pusiera por nada.

Así, llegados al día de hoy y esta vez en el Facebook de la banda cuando han señalado en un mensaje que querían hacer nueva música desde que la banda decidió juntarse en 2014, asimismo, esperan que la gente disfrute su nuevo trabajo, donde encontraremos nuevas pistas, reconociendo que han disfrutado tanto de su trabajo como cuando empezaron. Todo ello, acompañado de su primera canción, Star Roving, que puede escucharse tanto en YouTube, como comprarse a través de Bandcamp, Apple Music e ITunes. Como curiosidad, no han esperado ni 24 horas desde el anterior misterioso vídeo.

Sobre Star Roving, tenemos que le acompaña un videoclip que puede parecer simple para lo que estamos acostumbrados, pero también da importancia a lo que tiene que ser: escuchar una nueva canción del grupo. Sobre la misma, os dejamos escuchar y ver el videoclip para esperar si vuestras opiniones son tan positivas como las nuestras.