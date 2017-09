Slow Magic e Innercut, doblete ganador en directo en Madrid

Novedades para los amantes del directo gracias a Cooncert. Slow Magic ha acabado con la sequía de material discográfico en la que nos tenía desde 2014 y vuelve con un nuevo álbum bajo el brazo. Se llamará Float, verá la luz el próximo 6 de octubre y el sábado 30 de septiembre sonará en la sala Costello Club de Madrid, dentro del ciclo Costello PM by Fred Perry.

Slow Magic es un proyecto totalmente auto producido y su creador ha ocultado siempre su identidad debajo de una espectacular máscara retro iluminada. Su primer disco, Triangle, recibió una gran acogida por parte del público y la crítica, además del respaldo de artistas como Gold Panda o XXYYXX. Su música empezó a cruzar fronteras y sus giras internacionales fueron un éxito rotundo gracias a sus shows de electrónica combinados con percusión en directo. En 2014 lanzó How to Run Away bajo el sello Downtown Records (distribuido por Sony Music) y su visibilidad no ha hecho más que aumentar. Solo es necesario echar una ojeada a sus redes para ver que tiene millones de reproducciones en Youtube, Spotify y Soundcloud, canales muy directos y rápidos que le han hecho alcanzar audiencia en todo el mundo.

El productor catalán Adrià Domènech, más conocido como InnerCut, será el artista invitado que acompañará a Slow Magic en su concierto en la capital. InnerCut llamó la atención de la escena electrónica en 2014 con Anoia, uno de sus primeros singles, y con el que consiguió más de 300.000 oyentes en redes. En 2015 publicó Hidden Shapes, un EP que abriría la puerta a los grandes clubes y festivales como Sónar, Razzmatazz o Primavera Sound. Adrià ha continuado con sus dos nuevos singles: Drained, publicado a través de Tasty Records y patrocinado por Trap Nation, y recientemente, Find Love, junto con un impactante vídeo que refleja una historia de superación y auto aceptación.

Las entradas anticipadas para esta fecha están a la venta en cooncert.com, a un precio de 16€ (gastos incluidos).