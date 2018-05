Sleeper se reúnen: nueva gira y disco en camino

El legado del britpop es amplio. Uno de los grupos creados en esa época de mediados de los 90, Sleeper, ha regalado a sus seguidores un esperado anuncio. La banda británica ha programado un puñado de fechas en Reino Unido en las que presentarán nuevo material.

Y es que, junto a los conciertos organizados en noviembre, Sleeper han comunicado su intención de publicar un nuevo disco. Sería su primer álbum en 21 años y llegaría, en principio, a comienzos de 2019. “Tanto ha pasado. Tanto para escribir. No podríamos estar más excitados sobre el nuevo material“, ha comentado la formación británica.

Sleeper ya protagonizaron una serie de conciertos el pasado año. Unos días en los que sus fans pudieron volver a disfrutar de sus éxitos en vivo. Este año vuelven a los escenarios en noviembre, con tres citas en Glasgow, Birmingham y Manchester.

Liderados por Louise Wener, Sleeper han iniciado una campaña para recaudar fondos y poder grabar sus nuevas canciones. “No podemos esperar a compartir nuestro nuevo trabajo con vosotros y dejaros que ayudéis a hacerlo“, ha explicado el grupo, que trabaja con Pledge en la iniciativa.

We promised news! DELIGHTED to announce our 1st NEW ALBUM 📀 in 23 years NOW available for PRE-ORDER on @PledgeMusic!! Cds Vinyl and EXCLUSIVE PRE-SALE TICKETS🎟️ for an Autumn tour!! Can't WAIT to head back to studio. Can't wait to see you in November https://t.co/cUStvFuVkQ

— Sleeperbandtweets (@Sleepertweeting) May 1, 2018