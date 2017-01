Sleater-Kinney comparte escenario con Thermals y Spoon para homenajear a Bowie

Para algunos grupos de música, sus últimos conciertos de 2016 han contenido un pequeño espacio para el recuerdo y el homenaje hacia algunos de los artistas que nos han dejado durante el año que acaba de terminar.

Sleater Kinney fue uno de los grupos que homenajeó a dos de los artistas más carismáticos que fallecieron a principio y al final de este trágico año en cuanto a música se refiere, David Bowie y George Michael . La actuación tuvo lugar el pasado día 31 en el San Francisco’s Nob Hill Masonic Auditorium y la banda había colgado el sold out desde hacía varias fechas.

Ya al final de la actuación, Sleater Kinney interpretaron el Faith de George Michael y acto seguido Carrie Brownstein dio la bienvenida al escenario a Hutch Harris de The Thermals y al Dj Britt Daniel de Spoon. Con todos ya en el escenario- lluvia de globos incluida- comenzaron las primeras notas de Rebel Rebel marcándose una gran y festiva versión del Duque Blanco para terminar el show, actuación que finalizó con Brownstein enviando el mensaje We love you. Protect yourself. Protect each other. Resist!

Un mensaje perfecto para un final de año 2016 que nos ha dejado huérfanos de algunos de los más importantes genios de la música. Esperemos que desde donde estén sigan inspirando a muchas generaciones de músicos.