Slayer anuncian tour de despedida

Pues sí, parece que Slayer, la mítica banda de thrash metal, anuncia su retirada ¿definitiva? con una gira mundial de despedida. Las fechas del tour se anunciarán próximamente, pero lo cierto es que la expectación generada en el mundo del metal hará que se agoten pese a que la banda no se encontraba en su mejor momento tras los cambios de line-up y polémicas varias tras la muerte de Jeff Hanneman y los retornos-abandonos de Dave Lombardo, el batería original.

La banda ha anunciado esta decisión mediante el lanzamiento de un video teaser en el que Slayer ha hecho una recopilación de imágenes y memorabilia de los más de 35 años de carrera del grupo, una banda que jamás ha hecho ningún tipo de concesión y que ha sabido ser estandarte del metal más agresivo, polémico y extremo. Tom Araya, bajista y cantante y la voz visible junto a Kerry King de la banda, ya dejó entrever en 2016 que el período de Slayer estaba llegando a su fin tras más de 35 años de discos y giras. En ese momento, tal y como recogió una entrevista publicada en la publicación especializada Loudwire, Araya manifestó que tras 35 años ya iba siendo hora de cobrar su pensión y retirarse a una vida más familiar y hogareña.

Slayer, considerada como uno de los Big 4 del thrash metal, junto a Metallica, Anthrax y Megadeth, revolucionó el mundo del metal con discos emblemáticos como la trilogía compuesta por Reign in Blood, South of Heaven y Seasons in the Abyss en los 80 y su último disco Repentless data de 2015. La banda sobrevivió al cambio de batería cuando Dave Lombardo dejó el grupo y su personal toque de ritmos y redobles afrocubanos y más recientemente la muerte de Jeff Hanneman, su guitarrista fundador, que abandonó la banda por una fascitis necrotizante tras la picadura de una araña en 2011 y que murió en 2013 tras una cirrosis agravada.

En breve anunciaremos las fechas del tour. Mientras, puedes ver el video del anuncio.