Skepta nos sorprende con la publicación de su nuevo EP “Vicious”

Nos encanta cuando un artista decide sorprendernos y lanza nueva música sin previo aviso. Ese ha sido el caso de Skepta, uno de los artistas más de moda en el Reino Unido, quien ha publicado un nuevo EP en el que cuenta con colaboraciones de artistas como ASAP Rocky y Section Boyz. Titulado Vicious, incluye las siguientes seis nuevas canciones:

01. Still

02. Sit Down feat. Lil B

03. No Security

04. Worst feat. Section Boyz

05. Hypocrisy

06. Ghost Ride feat A$AP Rocky and A$AP Nast

Recordemos que con su último LP, titulado Konnichiwa y lanzado en 2016, Skepta se hizo con el prestigioso Mercury Prize al al mejor disco del año en el Reino Unido, derrotando a nominados de la categoría de David Bowie, Michael Kiwanuka, Radiohead, Savages o The 1975, entre otros.

Os dejamos con este nuevo Vicious a continuación: