Simon Neil revela nuevos detalles sobre su nuevo álbum conceptual y gira en solitario

El vocalista de Biffy Clyro, Simon Neil, ha dado más detalles sobre el que será su nuevo proyecto en solitario el extraño y conceptual conocido como ZZC – revelando una gira ambiciosa y aventurera también está de camino.

Neil reveló su proyecto en solitario ZZC en 2014, cuando contribuyó con una pista para la regrabación de la banda sonora de Drive junto a Chvrches, The 1975 y otros artistas.

Aunque Neil cuenta con otro proyecto paralelo a Biffy Clyro llamado Marmaduke Duke formado junto a JP Reid de la banda Sucioperro, está vez lo hará en solitario el próximo año.

Asimismo Simon Neil hizo unas declaraciones a NME sobre la naturaleza aventurera de su nuevo proyecto.

“Voy a hacer algunos conciertos para ello”, le dijo a NME. “Va a ser mucho más conceptual. Tengo algunas ideas realmente geniales para ello. Va a ser casi como los Pet Shop Boys. Voy a estar cantando como Neil Tennant y mi esposa Francesca va a ser como Chris Lowe en la parte de atrás. Se parecerá a chica de The Ring. Estoy haciendo todo esto ahora, pero voy a tener proyecciones de gente tocando instrumentos y mientras me muevo por el escenario al que me voy a unir. Es bastante coreografía … suena como que no estarán listos para lo que viene este año”

Neil añadió: “La música se vuelve rara – no es corriente. Tengo una obra maestra de siete minutos y medio que llamo The Myth, es esta cosa neo-clásica que tiene un poco de math-rock. Creo que es una de las mejores piezas de música que he escrito. Comenzó como una partitura para una película imaginaria. ”

Mientras esperamos este nuevo disco del cantante escocés, os anunciamos nuevas fechas de conciertos de Biffy Clyro en nuestro país: