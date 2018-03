Simian Mobile Disco cancelan gira debido a la enfermedad de Jas Shaw

El dúo británico publicará el 11 de mayo Murmurations, su retorno discográfico. Lógicamente, estaba programada una serie de fechas para presentar este nuevo trabajo, pero una extraña enfermedad que afecta a la mitad de Simian Mobile Disco ha obligado a cancelar parte de la gira.

Jas Shaw se someterá a quimioterapia para tratarse de amiloidosis AL. Se trata de una dolencia que normalmente afecta a personas más mayores y, en concreto, a la médula ósea. Esta inusual afección no tiene cura y surge debido al aumento en los órganos internos de una substancia denominada amiloide. El miembro de Simian Mobile Disco ya ha comenzado el tratamiento.

La banda ha colgado un comunicado en su cuenta de Twitter. Entre otras cosas, se puede leer la decisión de mantener el concierto del 4 de abril en Londres. Los beneficios de dicha actuación, para la que Jas Shaw confía en poder estar, irán destinados a la investigación de la enfermedad.

Sin embargo, el tour estadounidense de Simian Mobile Disco no se llevará a cabo, por ahora. El propio Jag Shaw ha querido agradecer vía Twitter el amor y el apoyo que ha sentido de sus allegados. También ha manifestado su incertidumbre de cómo se resolverá todo. Esperemos que se recupere pronto y que su situación ayude a dar más visibilidad a esta afección.

I’m still getting my head around it and don’t know how things are going to progress but it turns out that the people that I know are lovely and have been very supportive. Thanks.

— Jas shaw (@Jas_shaw) March 26, 2018