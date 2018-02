Simian Mobile Disco anuncian su nuevo álbum “Murmurations”

Simian Mobile Disco ha anunciado la publicación de su nuevo disco a través de sus redes sociales. Tan sólo unos meses después del lanzamiento de Anthology: 10 Years of SMD, la banda ha anunciado que, el día 11 de Mayo podremos disfrutar del que sera su quinto álbum, titulado Murmurations.

El disco contará con nueve temas en los cuales Simian Mobile Disco colabora con The Deep Throat Choir para las voces. “Escucharlos moviendo sus voces alrededor de un tono, alterando el timbre, haciendo acordes, fue como trabajar con un nuevo sintetizador increíble” cuenta Jas Shaw. Luisa Gerstein, la directora de Deep Throat Choir, agrega: “Trabajar con James y Jas ha sido un placer total. Ha sido emocionante combinar nuestro uso de voces femeninas crudas con las sensibilidades electrónicas de Simian Mobile Disco, la conversación entre los dos, cómo se han informado y respondido el uno al otro. El resultado es algo cálido, ondulado y caleidoscópico “

Primer Single de Simiam Mobile Disco

Ademas del anuncio, Simian Mobile Disco ha compartido ya el vídeo del primer single del disco Caught In A Wave. El vídeo, dirigido por Kiani Del Valle, es el primer capítulo de una serie de vídeos que Kiani ha realizado del álbum Murmurations. “Para ‘Caught in a Wave’ quería explorar la idea de caos. Me fascina el mosh y siempre me he sentido profundamente conmovida por todos los códigos en su cultura y la ciencia de la adrenalina y la liberación de endorfinas. Desde el pogo al slam dance y el baile hardcore, lo que más me emociona es el impacto físico y la sensación de confianza y compromiso entre extraños” cuenta KIani.