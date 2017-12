Sia vence al temporal y conduce durante 13 horas para llegar a tiempo a su concierto en Sidney

Hay artistas que cancelan sus conciertos sin razón aparente y hay otros que se dejan la piel para cumplir con sus fans pase lo que pase. Así ha sido el caso de Sia, y es que tras perder su vuelo hacia Sidney previo a su concierto en la ciudad australiana, decidió que no iba a dejar tirados a aquellos que habían comprado las entradas y condujo 13 horas desde Melbourne para cumplir con su compromiso.

Sia se lo tomó con buen sentido del humor y avisó a sus seguidores. “Puede que llegue cinco minutos tarde“, dijo en Twitter, y aprovechó el largo trayecto para cambiarse y vestirse para el espectáculo, a pesar de tener otro tipo de contratiempos…

I may be five minutes late. We couldn't catch a plane due to weather, so drove thirteen hours then blew a tire which has given me crazy diarrhea. Bear with me guys. I love you.

