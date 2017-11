Sia da la bienvenida  la Navidad con actores de Stranger Things o It en su nuevo videoclip

Si hay algo que caracteriza a Sia, es que nunca nos deja indiferentes con sus vídeos. Como ya os hemos contado, la australiana publicó un álbum navideño titulado Everyday is Christmas el pasado 17 de noviembre, y ahora ha compartido el vídeo para Santa’s Coming For Us con numerosos y atractivos cameos.

Por ejemplo, uno de los niños de moda de la televisión actual, Caleb McLaughlin, que hace de Lucas en Stranger Things, o también Sophia Lillis y Wyatt Oleff, quienes aparecen en It, la película de terror basada en el libro de Stephen King. Pero no son los únicos, ya que en el vídeo también aparecen Kristen bell, Henry Winkler, Dax Shepard, JB Smoove o Susan Lucci.

Igualmente, si eres de aquellos a los que os gusta cantar a pleno pulmón, el vídeo también funciona como karaoke y va acompañado de las letras, así que te la puedes ir aprendiendo y renovar tu catálogo de villancicos para las navidades.