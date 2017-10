Sia confirma uno de los primeros discos navideños del año

Aunque no lo parezca por el calor que aún estamos experimentando, estamos tan cerca de las Navidades como del pasado verano, y empiezan a llegar las primeras confirmaciones de los omnipresentes álbumes navideños, como cada año por estas fechas.

Uno de los principales lanzamientos de este final de 2017 estará protagonizado por Sia, que de ese modo estrenará su nuevo contrato discográfico con Atlantic Records. Este disco se va a titular Everyday is Christmas, e incluirá 10 canciones inéditas entre las que destacan títulos como Santa’s Coming For Us, Puppies Are Forever y Ho Ho Ho.

Si estás a tope de espíritu navideño ya y quieres irte preparando, apunta que este álbum saldrá a la venta el 17 de noviembre, así que tendrás tiempo de sobra para aprenderte todas estas canciones de cara a tus cenas y celebraciones navideñas:

‘Santa’s Coming For Us’ ‘Candy Cane Lane’ ‘Snowman’ ‘Snowflake’ ‘Ho Ho Ho’ Puppies Are Forever’ ‘Sunshine’ ‘Underneath The Mistletoe’ ‘Everyday is Christmas’ ‘Underneath The Christmas Lights’

Mientras tanto, os dejamos con la canción To Be Human, que la artista lanzó recientemente para la banda sonora de Wonder Woman: