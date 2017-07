Si quieres tocar en DCode, llega una nueva edición del concurso BDCODER

Arranca una nueva y esperada edición de BDCODER, el concurso que permitirá a una banda o artista en solitario actuar en DCODE 2017. El ganador se sumará al cartel de lujo del festival, formado por Franz Ferdinand, Interpol, Band Of Horses,The Kooks, Liam Gallagher, Charli XCX o Daughter, entre muchos otros. PlayStation Plus, la mayor comunidad de jugadores online del mundo, te trae esta oportunidad única de tocar en la última gran fiesta del verano, para la que hoy se abre el plazo de inscripción y de votación.

La forma de participar es muy sencilla. Los interesados tienen que subir un vídeo a www.dcodefest.com/bdcoder demostrando su talento e invitando a sus amigos y al público en general a apoyar su propuesta. Los 20 vídeos más votados pasarán a la semifinal, en la que un jurado formado por expertos de la industria musical – representantes de Radio 3, Mondo Sonoro, Jenesaispop, Live Nation y Playstation Plus – serán los encargados de elegir a los 5 finalistas. El duelo definitivo tendrá lugar los días previos a DCODE, una final muy reñida y emocionante en la que tendrán que demostrar en directo que son los mejores candidatos para ser los vencedores de BDCODER 2017, que se conocerán esa misma noche.

BDCODER se ha convertido en un referente de los concursos, que permite a grupos que empiezan su carrera actuar en un gran festival, delante de miles de personas, contando con la mejor producción y compartiendo backstage con grandes nombres de la música internacional y nacional.

Gracias a PlayStation Plus una nueva banda o artista en solitario podrá demostrar que es una estrella sobre el escenario principal de DCODE 2017 y seguir así la estela de Zeno And The Stoics (2012), Fuckaine (2013), Kitai (2014), Fizzy Soup (2015) y Cintia Lund (2016), ganadores de las pasadas ediciones.