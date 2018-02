El año pasado, la revista Forbes nombró activista del año a la líder de Garbage, la gran banda de rock que apareció en escena hace poco más de 20 años con un álbum homónimo repleto de himnos como Stupid Girl o Queer. Parece que los reconocimientos no acabarán aquí, y es que este año, la NME le hará entrega a Shirley Manson del Icon Award en la gala que se celebrará el próximo 14 de febrero.

Shirley Manson ha declarado para la revista NME que se encuentra entusiasmada y encantada de recibir este premio por parte de una publicación a la que seguía desde que era joven. NME recalca que además de ser tener una gran carrera en el mundo musical, se ha encontrado involucrada en asociaciones como PETA, otra que busca la cura del SIDA y otras relacionadas con el colectivo LGBT+.

En lo que respecta a los NME Awards de este año, también se sabe que Liam Gallagher ha ganado el Godlike Genius Award. Se desconoce el resto de ganadores, pero se conocen los nominados a las diferentes categorías, como mejor banda británica, donde encontramos a Alt-J, Kasabian, Word Alice, The 1975, The xx y Bastille o mejor banda internacional con Haim, The National, Foo Fighters, The Killers, Paramore y Migos. En lo que respecta a artista solita británico contamos con Día Lipa, Liam Gallagher, Ed Sheeran, Stormzy, Loyle Carner y Charli XCX, en su contraparte internacional tenemos a Kendrick Lamar, Taylor Swift, Lorde, Lana del Rey, St Vincent y Father John Misty. El resto de categorías y nominados se pueden encontrar en el siguiente enlace.