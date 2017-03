Sharon Van Etten y su dulce “The End of The World”

The End of the World es una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la serie de televisión The Man in the High Castle, y Sharon Van Etten ha sido la encargada de ponerle su bella y melancólica voz, haciéndonos pensar que es Skeeter Davis la que la sigue cantando.

The Man in the High Castle fue originalmente un libro escrito por Philip K. Dick en 1962, de trama histórico ficticia, que tan solo un año después de su publicación ganó el premio Hugo Award como mejor novela.

Medio siglo después, bajo el sello de Amazon, la novela ha sido llevada a la pantalla como serie de televisión. La banda sonora, con título Resistance Radio, ha sido ideada por Danger Mouse y el productor Sam Cohen, y para ello han contado con artistas como Angel Olsen, Beck, the Shins, Andrew VanWingarden (MGMT), Karen O., Sharon Van Etten, Kevin Morby y Grandaddy, entre otros. Resistance Radio engloba casi 20 canciones de los años 60 versionadas por los artistas antes mencionados.

El álbum no estará disponible hasta el 7 de abril, pero mientras tanto podemos disfrutar de la interpretación de The End of the World por Sharon Van Etten.

