Sharon Van Etten y Maggie Rogers versionan a Sheryl Crow en directo

Parece que en los últimos meses está de moda entre algunas de las principales artistas femeninas del momento recordar y versionar diversos hits interpretados también por artistas femeninas en la década de los 90.

Sií con motivo de su nuevo disco podíamos ver hace unas semanas a las hermanas Haim versionando el Man, I Feel Like I Woman de Shania Twain, ahora son Maggie Rogers y Sharon Van Etten quienes, con motivo de un reciente concierto de Rogers en Nueva York, decidieron hacer su particular interpretación del If It Makes You Happy de Sheryl Crow.

Recordemos que en estos momentos Maggie Rogers está presentando su EP de debut, titulado Now That the Light Is Fading, mientras que Sharon Van Etten ha estado ocupada en diversos proyectos en los últimos años, incluyendo su participación como actriz en la serie The OA y lanzando canciones para la banda sonora de otra serie televisiva, The Man in the High Castle, así como su colaboración con Hercules and Love Affair. Sin embargo, no lanza nuevo disco de 2014 con Are We There y, sinceramente, nos encantaría tener noticias de nuevo álbum por su parte muy pronto.