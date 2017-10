Sharon Van Etten anuncia la reedición de su debut

La cantante, compositora y actriz norteamericana ha compartido una nueva versión de I Wish I Knew, tema de apertura de lo que será la reinterpretación de su primer álbum, Because I Was In Love. Esta nueva edición, titulada (It Was) Because I Was In Love, saldrá el próximo 17 de noviembre vía Vinyl Me, Please y contendrá dos bonus tracks: I’m Giving Up On You y You Didn’t Really Do That.

La obra ha estado supervisada por el músico Craig Silvey y el productor Joe Lambert. Sharon Van Etten ha declarado que fue un inocente y precioso trabajo, el cual muchos de sus seguidores más recientes quizá no conocían. “Este, parecía el momento idóneo para remezclarlo, remasterizarlo y darle una nueva vida”, ha continuado la artista de Nueva Jersey.

La última referencia de Van Etten fue el EP de 2015 I Don’t Want To Let You Down; aun así, se ha mantenido activa durante el último año. En su faceta interpretativa, participó en la serie de Netflix The OA; mientras que en el plano meramente musical, ha colaborado en el nuevo LP del proyecto electrónico Hercules & Love Affair. Por último, hace poco participaba en una canción junto al joven actor Michael Cera, conocido por películas como Juno o Supersalidos.