Sexy Sadie vuelven por el 20° aniversario del “It´s Beautiful, It´s Love”

En 2018 se cumple el 20º Aniversario de un álbum clave en la historia de la música independiente de nuestro país, el recordado It´s Beautiful, It´s Love de Sexy Sadie, un disco explosivo lleno de melodías deliciosas y directas al corazón que marcó a toda una generación, y supuso un antes y un después en la carrera de la banda mallorquina.

Una celebración así no puede pasar desapercibida, y por ello Sexy Sadie hará una serie de conciertos exclusivos en los que interpretarán en directo el álbum al completo, lo que supondrá una oportunidad única de volver a disfrutar en directo de grandes hits inolvidables como A Brand new world, Satellites o Stay behind me .

La primera fecha confirmada es en su ciudad de origen, Palma de Mallorca, el fin de semana del 11/12 de mayo como parte del cartel del Festival Mallorca Live 2018, pero seguro que habrá nuevas fechas que añadir próximamente.