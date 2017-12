¿Serán Arctic Monkeys uno de los cabezas de cartel del viernes en Mad Cool?

Sin ser oficial, todos los fans de Arctic Monkeys saben que la cuenta de twitter ArcticMonkeysUS es una de las mejores fuentes donde mantenerse informado de todas las novedades que rodean a la banda liderada por Alex Turner. Muchas veces han adelantado novedades y movimientos del grupo que más tarde se han confirmado de forma oficial, y en las últimas horas, han publicado un tweet cuyo contenido, de hacerse realidad, nos afecta de forma cercana.

Según sus fuentes, y asegurando estar “bastante convencido de la veracidad“, Arctic Monkeys será uno de los dos cabezas de cartel por confirmar para la noche del viernes en Mad Cool Festival. El anuncio se realizaría a partir de enero, una vez terminado el periodo navideño, y no sería el único festival europeo a celebrarse en julio en el que estarían presentes los de Sheffield.

Pretty confident about this one:

We expect Arctic Monkeys to be announced for Mad Cool festival in January pic.twitter.com/bID0qCdibt

— Arctic Monkeys US (@ArcticMonkeysUS) December 15, 2017