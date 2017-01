¿Será este el año de la reunión definitiva de los miembros originales de Smashing Pumpkins?

Tras numerosos rumores sobre la posible reunión de los miembros originales de Smashing Pumpkins, parece que por fin en este 2017 podría darse tan esperado reencuentro.

La pasada semana Billy Corgan fue invitado al programa de Mancow Muller en la emisora 99.7 WLUP, para promocionar su próximo álbum en solitario producido por Rick Rubin y para hablar sobre su nuevo proyecto Thirty Days, un proyecto de viaje documental. Pero para sorpresa de todos también habló sobre los persistentes rumores de reunión de Smashing Pumpkins.

Recordemos que el 26 de Marzo de 2016, James Iha, guitarrista original de la banda, reapareció junto a Billy Corgan y Jimmy Chamberlin en un concierto de The Smashing Pumpkins en Los Ángeles. Era la primera vez en dieciséis años que James Iha volvía a actuar con su primera banda, coincidiendo además con el día de su cumpleaños.

Cuando se le preguntó a Corgan si volverían a tocar juntos, estas fueron sus palabras: “El otro día hablé con James Iha y las cosas pintan bien para que volvamos a tocar juntos, por lo que estamos comentando esta posibilidad de hacerlo. Veremos qué pasa próximamente”, confesaba el cantante y guitarrista. “Existe intención por parte nuestra de tocar pero también ha cambiado mucho el mundo desde que lo hicimos por última vez, por lo que este tema de la reunión es siempre algo un poco raro porque la gente tiene sus expectativas. Así que pienso que si vamos a hacerlo, creo que lo haremos para hacer feliz a la gente y no ir contra la corriente de lo que el público quiere escuchar. Mi interés en todo esto es algo limitado. No voy a hacerlo durante 14 años de mi vida”.

Ojalá sea este año el de la reunión definitiva de los Smashing Pumpkings originales. Sería maravilloso volver a ver a Chamberlin, Iha, D’Arcy y Corgan sobre un mismo escenario. De momento sólo ellos y el tiempo dirán si tiene lugar o no, pero nosotros no podemos más que desear que lo que por ahora no son más que especulaciones, se convierta en una realidad.