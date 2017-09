Se revela lo que cobra la hija de Kurt Cobain por sus derechos publicitarios

Desde la NME nos llega una noticia para los más cotillas. Debido al proceso de divorcio en el que se encuentra Frances Bean Cobain, se le ha solicitado a la hija de Kurt Cobain y Courtney Love, que muestre en los juzgados la suma de dinero que recibe al año por la imagen del difunto vocalista de Nirvana.

Los documentos, obtenidos por el medio británico The Blast, desvelan las ganancias de Frances Bean entre julio de 2016 y junio de 2017. En ellos, se puede comprobar que la estudiante y modelo cobra aproximadamente 100.000 dólares al mes por los derechos de marca de su padre. Los papeles descubren también, que la hija de los dos artistas tiene supuestas perdidas de más de 200.000 dólares mensuales. Como dato curioso, el futuro ex-marido, Isaiah Silva, hizo un intento infame de quedarse con la guitarra acústica que Kurt Cobain tocó en el famoso directo de la MTV.

Anteriormente, durante este año, Frances Bean declaró que no le importaba absolutamente nada lo que sus padres hicieron en los 90. “Yo no estaba por allí y no es relevante para mi. Después de 24 años pensando sobre ello cada día, deja de importante”, manifestó Frances, además de asegurar que los 90 no son de su gusto.