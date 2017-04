Se hace pública la causa de la muerte de Leonard Cohen

El pasado 10 de noviembre fue un día gris para el mundo de la música. Se anunciaba que el legendario cantautor canadiense, Leonard Cohen, había fallecido a los 82 años. Poco después, supimos que la fecha exacta de la muerte fue el lunes día 7, y ahora acaban de esclarecerse los últimos detalles del suceso.

Según un comunicado emitido ayer por su representante, Robert B. Kory, Leonard Cohen murió mientras dormía, consecuencia de una caída en plena noche. “La muerte fue repentina, inesperada, y pacífica”, añadió. El poeta fue enterrado en Montreal el mismo día que los medios se hicieron eco de su muerte, 10 de noviembre. Fue una ceremonia muy íntima, a la que sólo acudieron su familia más cercana y algunos amigos de toda la vida. Por otra parte, su representante confirmó que se planeaba un tributo al artista en Los Ángeles.

Cohen acababa de lanzar el álbum You want it darker, en el que abordaba ya el final de su vida, llegando a declarar en The New Yorker que no sabía si llegaría a terminar de escribir las canciones. Su salud había empeorado a lo largo del año, pero su estado se mantenía en la más estricta discreción.

Recientemente, Leonard Cohen había hecho unas declaraciones en las que afirmaba no tener miedo a la muerte y estar “preparado para morir”. Poco después se retractó de lo dicho y prometió que pensaba vivir para siempre; ser inmortal. Vivo todavía a través de su música, su deseo está garantizado.