Se estrena el trailer del nuevo documental de Manic Street Preachers, “Escape From History”

Hoy se ha estrenado online el trailer de la próxima película documental sobre Manic Street Preachers, Escape from History.

El documental ha sido realizado por el director Kieran Evans, galardonado con un premio BAFTA y colaborador habitual de la banda, quien ha realizado los vídeos musicales de los últimos álbumes de los galeses Rewind The Film y Futurology.

Escape From History documenta el recorrido de la banda desde la edición del clásico The Holy Bible hasta la desaparición del letrista y guitarrista Richey Edwards pasando por su gran momento de éxito cosechado con Everything Must Go, álbum con el que consiguieron no sólo el beneplácito del público sino de toda la crítica especializada.

Ha sido diseñado para la nueva temporada de documentales de Sky Arts Rocks y se estrenará en Londres a finales de este mes antes de ser televisado.

Os dejamos a continuación el teaser de este documental:

Recordemos que Manic Street Preachers lanzarán un nuevo álbum a finales de este año, y mientras tanto sabemos que la hermana de Edwards, Rachel Elias, aparecerá en Britain’s Got Talent para crear conciencia con The Missing Peoples’ Choir.

De momento, hasta que salga este nuevo álbum, ya tenemos algunas fechas de su gira para este verano: