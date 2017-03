Se confirma la película sobre Morrissey

¿Genio? ¿Loco? Siempre se pregunta lo mismo ante Morrissey, el hombre polémico por excelencia que nunca para de dar titulares (no nos quejamos, siempre está bien saber de su vida y obra). Y aunque no siempre los titulares son para bien, están los curiosos y los que, en principio, nos alegran como el de hoy.

Y es que por fin sabemos que el proyecto de la película sobre la vida del músico sigue adelante, y es que tras años anunciada toma forma. Originalmente titulada Steven (para quienes no lo sepan, que lo dudamos, este es el nombre del cantante), el titulo ha pasado a England Is Mine inspirada en la canción del disco debut de The Smiths, Still Ill.

Todo ello lo sabemos gracias a la entrevista que concedió a la radio Sirius Xm el productor Orian Williams, quien os sonará en estos mundos musicales al haber producido Control, la película trata la vida de Ian Curtis, el líder y cantante de Joy Division. Curiosamente a Morrissey no le gustó mucho dicho película, y quizás su biopic no le haga tampoco especialmente gracia ya que es una biografía no autorizada de parte de su vida.

Si en el caso de Control se centraba en los tiempos de creación de Joy Division hasta la muerte de Curtis, en esta película se centrara en un Morrissey adolescente (con lo que conlleva esa época) antes de conocer a Johnny Marr, y su posterior unión. Williams considera que centrarse en esta parte de su vida es para ver el “triunfo sobre una infancia alienada para convertirse en la estrella de culto que es hoy”.

El personaje principal será interpretado por Jack Lowden (Wolf Hall, Guerra y Paz), además de contar con la participación de Jessica Brown (Downton Abbey, Black Mirror) previsiblemente en el papel de Linder Sterling y Laurie Kynaston (Doctors) como Johnny Marr, entre otros. Dirigida por Mark Gill, aún no hay fecha de estreno, estando en post-producción, pero con las noticias que está dando el productor no podemos sino esperar que no queda mucho para su estreno.

Esperemos al estreno para poder opinar sobre la misma, pero ¿qué os parece que no sea una biografía autorizada? ¿Se podrá captar la juventud del músico? ¿O solo es publicidad para una película que con características cercanas no haríamos caso?

