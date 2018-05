Hallan el cuerpo sin vida de Scott Hutchison, cantante de Frightened Rabbit

Como siempre decimos en estos casos, hay noticias que nos encantaría no tener que publicar nunca. El cantante de Frightened Rabbit, Scott Hutchison, que llevaba desaparecido desde el miércoles, ha sido encontrado muerto en Escocia.

Hutchison tenía 36 años y llevaba mucho tiempo luchando contra sus problemas de depresión, de los que siempre había hablado abiertamente. Desde que desapareciese en la noche del martes al miércoles en torno a la 1 de la madrugada tras abandonar el hotel Dakota de Edimburgo, comenzó una gran labor de búsqueda en la que medios, fans,compañeros y en general la sociedad escocesa en general se involucraron enormemente.

La preocupación fue mayor después de leer sus últimos tweets, en los que sería a sus seguidores que fuesen buenas personas con todos aquellos a los que amaban y mostraba su enfado porque esto no fuese lo habitual y porque él mismo no hubiese sido capaz de vivir su vida de esa manera.

Be so good to everyone you love. It’s not a given. I’m so annoyed that it’s not. I didn’t live by that standard and it kills me. Please, hug your loved ones.

— Scott Hutchison (@owljohn) May 8, 2018