Scarlett Johansson y Pete Yorn vuelven a unir fuerzas en ‘Bad Dreams’

El compositor y la popular actriz han vuelto a colaborar en una canción que vendrá incluida en un próximo EP. El dúo formado por Pete Yorn y Scarlett Johansson ya trabajó conjuntamente en 2009 para el tema Break Up.

Ahora, no solo han recuperado su relación compositiva, sino que la labor entre ambos tendrá como fruto una publicación el próximo 1 de junio. Scarlett Johansson y Pete Yorn editarán Apart, un EP en el que aparecerá Bad Dreams y que llegará vía Capital.

Mucha actividad musical

No es, ni mucho menos, la primera incursión de la intérprete en el mundo de la música. Un año antes de colaborar con Yorn, en 2008, Scarlett Johansson publicó su debut discográfico, titulado Anywhere I Lay My Head.

Recientemente, en 2015, la protagonista de Lost in Translation formó junto a Este Haim, Holly Miranda, Kendra Morris y Julia Haltigan el combinado The Singles. En una nota de prensa, Scarlett Johansson explicaba que la idea era realizar una suerte de “superpop” bailable escrito e interpretado por mujeres. ¿Recuperará el proyecto la neoyorquina?