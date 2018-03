SBTRKT remezcla el ‘All We Got’ de Chance The Rapper

¡Cómo nos gusta cuando se juntan dos grandes talentos para crear música juntos! El productor electrónico SBTRKT ha compartido en Soundcloud su propia versión de la canción All We Got perteneciente al disco Coloring Book de Chance The Rapper.

Según ha explicado, tenía esta remezcla preparada desde hace más o menos un año, pero hasta ahora no se había animado a compartirla, después de que a finales de 2016 el propio Chance The Rapper le hiciese llegar la grabación de tu parte vocal para que hiciese lo que hiciese con ella.

Afortunadamente, la canción no se ha quedado guardada en un cajón y ya podemos disfrutarla. Por el momento, no hay planes de que ninguno de los autores de esta canción visite España en los próximos meses, pero al menos disfrutaremos de esta remezcla.