Santiago Auserón y Sexy Sadie se unen sobre el escenario en el 20º aniversario del Sonorama

Todavía minutos antes de que diera comienzo la rueda de prensa que iba a anunciar el cabeza de cartel del Sonorama Ribera 2017 algunos de los allí convocados seguían preguntándose si el anunciado para encabezar el cartel del festival de Aranda del Duero sería Joaquín Sabina o Julio Iglesias. Pero las especulaciones se quedaron en eso, porque serán Santiago Auserón y Sexy Sadie los que pongan voz y música en un concierto muy especial.

Bajo el título Santiago Auserón+Sexy Sadie: 35 años de canciones, el show se centrará en un recorrido por la carrera del ex-vocalista de Radio Futura, a la que Sexy Sadie, quienes volverán a tocar juntos tras varios años inactivos, se encargará de ponerle la música.

Una unión que el director del festival, Javier Ajenjo, define como “un pequeño salto mortal” que tenían que dar en esta edición tan especial. “Queríamos hacer algo especial, llevábamos muchísimo tiempo queriendo hacer esto, y para nosotros era como dar un paso hacia arriba. Es algo único, irrepetible y para nosotros, prácticamente mágico“.

Con un toque de humor, no ha dejado pasar la oportunidad de responder a los rumores y ha comentado que a veces les preguntan por Julio Iglesias. Y aunque no sabe si eso llegará a pasar algún día en el Sonorama, lo que tiene seguro es que si eso ocurre “no será un día tan emocionante como este“.

Un día que también será especial para el propio Auserón. “Lo que me importa es hacerlo muy bien para que me quede un registro de una ocasión única en mi vida. Que pase algo de lo que me pueda quedar enamorado“.

“Es una propuesta atrevida que saca a uno de sus casillas y que obliga a pensar y moverse -añadía Auserón-. Lo cierto es que me da confianza que haya gente que se dedica a hacer buen vino y a la vez cultiva las diversas cosechas de la música española. Y a partir de ese punto de vista no podemos andar muy equivocados“.

Pero, sin duda, lo que más le atrajo fue la posibilidad de subirse a un escenario para revisar tres décadas y media de su carrera, junto a una banda española cuyo sonido “elegante, pulido, emocionado, intenso, aventurero” fue el dato que acabó por decidirle a salir de su “carril habitual“.

Será un espectáculo que le recordará a la primera vez que entró a tocar a un local de ensayo “con una banda que no tenía todavía nombre“. Un show que podría evocar una película, con canciones como secuencias de una vida llena de diferentes épocas sobre los escenarios.

Un reto es lo que supone este concierto para Sexy Sadie. “No hubiésemos aceptado una cosa de este tipo en otra situación, con otro artistas. Para nosotros es un honor, es una de las figuras imprescindibles de la música. Y es una oportunidad también de juntarnos nosotros. Es un lujo“.

Pero esta colaboración no será solo una mirada al pasado por las canciones de Auserón. “Habrá que equilibrar los contenidos. Y yo estoy muy interesado en que haya canciones de Sexy Sadie y cantar alguna juntos y ver como las sabemos replantear para que haya coherencia con su tratamiento sonoro y mi repertorio. Ellos van a ser el sonido y van a reinterpretar ese repertorio“.

Además, en la conmemoración del 20 aniversario de Sonorama habrá más artistas y sorpresas que se irán anunciando a partir de la próxima semana de una forma muy especial: un artista cada día durante los próximos 20 días.