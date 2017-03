SanSan Festival se presenta en Madrid con nuevos nombres

El SanSan Festival nacía hace 3 años en Gandía como un proyecto potente, y pese a las trabas de la última edición por parte de la administración de la ciudad, el festival decidió seguir adelante reinventándose y cambiando de localización. En su cuarta edición, Sansito y los suyos se trasladan a Benicàssim.

Desde su nacimiento han pasado por allí grandes artistas como Love of Lesbian, Izal, Lori Meyers o Iván Ferreiro, y este año no iba a ser menos. Ya estaban confirmadas estrellas de la talla de Leiva, MClan, Kaiser Chiefs y Miss Caffeina, pero quedaba bastante hueco en el cartel. Para rellenar parte de ese hueco y presentarnos el festival, se convocaba a la prensa en el Fnac de Callao y toda persona que quisiera asistir para conseguir alguno de los abonos que se iban a sortear.

Sentados en la mesa estaban Sansito, Carlos Tarque, Borja Mompó y Santi, cabeza visible del festival. Tras contar lo que se pretendía en sus orígenes y dejar claro el apoyo por parte de la organización a la música española, han desvelado una larga tanda de nombres, entre los cuales destacan Sidecars y Maga. Entre los nombres aparecen Belle and Sebastian, pero no nos emocionemos, porque los escoceses aparecerán solo para hacer un DJ set. Completan la lista Aspencat, Las Bistecs, Ley DJ, Ayoho, Badlands, Caballito de Mar Man, Claim, Chlöe’s Clue, El Imperio del Perro, Javier Puig, Lovemeback, La Regadera, Señores, Skizophonic y Tardeo.

Ya respondiendo a las preguntas de los periodistas, Santi ha avanzado las negociaciones que están manteniendo la organización con empresas de autobuses para comunicar la ciudad con el recinto. Respecto a la polémica que se ha generado por la confirmación de la presencia de Los del Río, se han justificado diciendo que siempre buscan que algún grupo se salga de la línea del cartel, pero que no entienden la polémica porque para ellos los sevillanos han conseguido reconocimientos a nivel internacional que nadie más ha conseguido, insinuando que pertenecen a los grandes de la música española. Carlos Tarque, líder de MClan, ha declarado que no comparte la opinión y que no le gustan por una cuestión moral, pero opina que cada uno debe hacer lo que quiera.

Al terminar la rueda de prensa, Luis Brea ha salido con su guitarra para regalarnos El verano del incendio, Nueva generación, Dicen por ahí y Automáticamente en formato acústico. El madrileño, que ha sido padre recientemente, estará presentando su inminente nuevo trabajo en el festival castellonense.

Sea como sea, el SanSan Festival es el primer evento de la temporada al aire libre. Este año se celebrará durante los días 13, 14, 15 y 16 de abril en Benicàssim. La buena música y el buen ambiente están garantizados, así que si queréis ya tenéis plan para la Semana Santa.