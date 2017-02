San Valentín Music & Friends Festival vuelve a Madrid con la música de The New Raemon y la poesía de Guille Galván

Se acerca el 14 de febrero. Esa fecha tan temida por unos (aquellos que no encuentran a su media naranja), tan aborrecida por otros (los nada románticos) y tan esperada por unos cuantos (sí, siempre hay algún moñas). Pero no todo van a ser corazoncitos y pasteleo en este día, tranquilos, porque vuelve a Madrid San Valentín Music & Friends Festival 2017 para salvarnos de las flechas de Cupido.

Esta cita con la música y la poesía llega un par de días antes de la conflictiva fecha -el domingo 12 de febrero-. Quizá para hacernos más fuertes frente a las flores, los osos de peluches o las caja de bombones con forma de corazón, o tal vez para servir de nexo de unión con alguna otra alma que se refugie en la música para no pensar en San Valentín. Porque amigos, nunca se sabe, y es que el amor está en el aire.

La velada, que nació en 2016 para celebrar San Valentín de una manera diferente y convertir esta fecha en “una exaltación de la amistad, el buen rollo, y del amor pero de una manera única”, llega este año con la música del catalán The New Raemon– a quien se homenajeará por sus diez años de carrera- con el sonido folk y la música popular de los gallegos Os amigos dos músicos y la actuación de la banda Coins for the Jukebox, que deleitará a los allí presentes con versiones de temas de Neil Young, The Band o Hank Williams.

Pero no todo va a ser música, porque en la sala Galileo Galilei, donde se celebrará por segundo año consecutivo, también habrá un espacio para la poesía. Claro, que aunque no queramos ponernos moñas es San Valentín nos guste o no. Los encargados de tocarnos el corazoncito con sus versos, serán Guille Galván (guitarrista de Vetusta Morla) quien además de crear letras para la banda, lo ha hecho también en su primer poemario Retrovisores. Y en este encuentro con la poesía, no faltará Ricardo Lezón de McEnroe, con su libro de poemas Extraña forma de vivir. Todo ello, conducido por el presentador de Hoy empieza todo de radio3, Ángel Carmona.

Las entradas ya están disponibles en Ticketea (https://www.ticketea.com/entradas-festival-san-valentin-music-friends-festival-new-raemon/). Así que no dudes en hacerte con ellas si quieres encarar de otra forma el día de los enamorados y hacer del domingo, menos domingo.