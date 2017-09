Sampha gana el Mercury Prize 2017 gracias a su álbum “Process”

Aunque muchos pensaban que los claros ganadores serían Ed Sheeran, Stormzy, Alt-J o The XX, finalmente el artista del sur de Londres Sampha ha sido el galardonado con el premio Mercury de este año.

El ganador fue anunciado por el actor DJ Idris Elba. Cuando recogió el premio, Sampha declaró que sentía que estaba “soñando” y añadió: “Me gustaría dedicar este premio a mis padres. Vinieron de Sierra Leona y sólo querían darnos la mejor vida posible”.

Dicho reconocimiento le otorga una suma de 25.000 £ y le corona como el mejor músico de Gran Bretaña e Irlanda. Un jurado compuesto por Marcus Mumford de Mumford and Sons, Jamie Cullum y otros cantantes, artistas y expertos lo han seleccionado por ser quien ha publicado el mejor álbum de los últimos 12 meses en el evento conocido como Hyundai Prize Awards Show y celebrado en el Eventim Apollo de Londres ayer. Fue una de las decisiones más largas de todos los eventos hechos para este premio hasta la fecha. Excepto Ed Sheeran todos los nominados actuaron en directo y, además, el ganador del año pasado, Skepta, que también fue invitado a los escenarios durante la gala

"I feel like I'm dreaming a little bit…"@Sampha wins the #MercuryPrize 2017 👏👏 pic.twitter.com/ULooclhBvd

— BBC Music (@bbcmusic) September 14, 2017