Sam Smith ya tiene nuevo single: “Too Good At Goodbyes”

Sam Smith, ese cabeza de cartel que rompió los corazones del público del DCode hace dos años cuando canceló su concierto a última hora debido a problemas en su garganta, vuelve con Too Good At Goodbyes, primer material nuevo desde que editara en 2015 Writing’s On The Wall, el tema principal de la BSO de la película de James Bond, Spectre.

Compuesto junto a su colaborador habitual Jimmy Napes y Stargate, Too Good At Goodbyes muestra el extraordinario y único registro vocal de Sam Smith así como su enorme talento a la hora de escribir letras emotivas.

Al respecto, el artista ha declarado que la canción “trata de una relación en la que me encontraba y básicamente habla de cómo aceptar que te dejen”.

Han pasado más de tres años desde la salida de su álbum de debut y desde entonces, Smith se ha convertido en uno de los artistas más relevantes del mundo. Con In The Lonely Hours vendió más de 12 millones de copias, consiguió el #1 en UK, 5 singles #1 y cosechó numerosos premios entre los que destacan 1 Oscar, 1 Globo de Oro, 4 Premios Grammy, 3 Premios Brit, 3 Premios Billboard Music y 6 Premios Mobo.