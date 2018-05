Sam Smith se plantea demandar a su antigua discográfica

Los medios británicos se han hecho eco de las palabras de una fuente cercana al cantante. Al parecer, Sam Smith se estaría planteando demandar a su anterior discográfica, Flipbook Music, debido a un material inédito del vocalista.

Sam Smith firmó con la agencia antes de hacerse famoso y grabó para ellos dos álbumes que nunca llegaron a ver la luz. En 2016, el sello intentó lanzar el primero de estos trabajos, incluso llegaron a sacar un sencillo, pero Smith no les dio el permiso de publicar el disco.

Según la fuente cercana a Sam Smith, éste no quiere dejar que salgan aquellas canciones porque en ese momento no “tenía el control artístico”. “Eso sucedió en 2008, pefo Flipbook no se echa para atrás y Sam está haciendo todo lo que puede para bloquear el lanzamiento“, asegura, y añade que Smith no se siente representado como artista por esas piezas.