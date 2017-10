Sam Smith anuncia nuevo tema ‘Pray’ y trackless de su nuevo álbum

Con éxitos como La La La o Money on My Mind, en 2014 conocíamos a Sam Smith, un cantante con una voz muy peculiar pero con un talento que no le cabía en el cuerpo. Con un grammy y diferentes colaboraciones tanto en películas como con otros artistas, Sam Smith desapareció de las redes sociales durante un tiempo y así poder centrarse más en sus proyectos musicales y encontrarse a si mismo.

Así, después de más de un año sin saber nada del cantante, el 3 de noviembre ha anunciado el lanzamiento de su nuevo trabajo The Thrill of it All, en el que podremos escuchar Too Good at Goodbyes, tema que ya ha llegado a todo el mundo.

Junto con un gospel, Sam Smith anunciaba esta mañana nuevo tema con el nombre Pray, a parte del trackless y portada de este esperado trabajo. Con Pray, Smith cuenta como quedarse corto de palabras para describir las injusticias que están aconteciendo actualmente al mundo, por lo que “reza”, como bien dice la canción.

El artista británico contaba a los medios: “Soy joven y tonto, y he tomado malas decisiones, apago las noticias y doy mi espalda a la religión, no tengo carrera y soy un poco ingenuo, he llegado hasta aquí yo solo”.

El album contará con un total de catorce temas que comenzará con un Too Good at Goodbyes y que podremos escuchar en su totalidad el próximo 3 de noviembre.

The Thrill of it All

01 Too Good at Goodbyes

02 Say it First

03 One Last Song

04 Midnight Train

05 Burning

06 HIM

07 Baby, You Make Me Crazy

08 No Peace (feat. YEBBA)

09 Palace

10 Pray

11 Nothing Left for You

12 The Thrill of it All

13 Scars

14 One Day at a Time