Salen a la luz versiones inéditas de dos clásicos de Queen

Este año se cumplen 40 años del lanzamiento del sexto álbum de estudio de Queen, News Of The World. Para celebrar el aniversario, el próximo 17 de noviembre saldrá a la venta una reedición especial del relevante trabajo de la mítica banda británica. Como anticipo, se han compartido dos reinterpretaciones de las dos piezas más reconocibles del disco: We Will Rock You y We Are The Champions.

En estas nuevas versiones se pueden apreciar partes vocales nunca antes escuchadas, así como arreglos de guitarra que fueron alterados durante la grabación del legendario LP. En We Will Rock You, por ejemplo, Brian May despliega un solo de guitarra muy diferente al que conocíamos; mientras que We Are The Champions finaliza con un fundido y no de forma abrupta, como en la versión original.

Freddie Mercury calificó en 1977 la canción We Are The Champions como un tema “hecho para los fanáticos del fútbol“. “Por supuesto, le he dado una sutileza más teatral que la que tiene un cántico de fútbol normal y corriente. La hemos hecho, y no ha sido nada fácil. Nada de camas de rosas como dice la canción“, comentó en su momento el fallecido cantante de la formación londinense.