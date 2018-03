No te pierdas el tráiler de, nuevo video de Arcade Fire, “Money+Love”

La banda canadiense de indie rock Arcade Fire ha anunciado oficialmente un nuevo corto titulado Money + Love. Está dirigido por David Wilson, conocido por grabar los vídeos musicales de Titanium de David Guetta o Do I Wanna Know de Arctic Monkeys, entre otros.

Wilson ayudará en dos vídeos del quinto álbum de la banda, Everything Now, como son We Don’t Deserve Love y Put Your Money on Me. Así mismo, la actriz Toni Collete, conocida por la cinta La pequeña Miss Sunshine, será la protagonista de este nuevo cortometraje que se verá al completo el próximo 15 de marzo.

Money+Love, es la continuación de los vídeos musicales Electric Blue, Creature Comfort y Everything Now. También la banda anuncio que lanzarán su EP debut del mismo nombre en vinilo por primera vez esta primavera.