Sale a la luz un tema inédito de REM

El día 10 de noviembre se reditará el icónico Automatic For The People de REM con motivo de su 25º aniversario. Este álbum fue publicado en 1992 y se convirtió pronto en una de los más emblemáticos de la banda gracias a sus sencillos Everybody Hurts y Man On The Moon. Hace poco se publicaba una de las demos que contendrá, Mike’s Pop Song, y ahora lo hace Devil Rides Backwards.

Actualmente ha vendido más de 18 millones de copias en todo el mundo y esta nueva edición contará con una mezcla Dolby Atmos de la mano de su productor original, Scott Litt, y el ingeniero de sonido, Cliff Norrell, lo que dará una experiencia increíble a todo oyente. Es pionero por ser el primer caso de un álbum lanzado comercialmente en este formato y llegará el mes que viene en una gran variedad de formatos.

La edición Deluxe de cuatro discos incluirá hasta 20 demos inéditas de las sesiones de grabación de Automatic For The People y una pista bonus, Photograph, acompañada por la cantante Natalie Merchant. Esta edición se recogerá en una caja de 12”x12” y traerá consigo un libro de 60 páginas con fotos de Anton Corbjin y Melodie McDaniel.

Además, también traerá notas del periodista musical Tom Doyle y la única actuación en directo de la banda en 1992.