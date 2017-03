Saint Etienne anuncia su nuevo disco, “Home Counties”

¡Qué ilusión hace publicar ciertas noticias! Saint Etienne están de vuelta con nuevo disco bajo el brazo, y es que su Home Counties saldrá a la venta el próximo 2 de junio a través de Heavenly Records. Para este nuevo trabajo, se han inspirado en la vida de los condados donde se criaron, estos Home Counties al este y sudeste de Inglaterra rodeando Londres, y les han dedicado dieciséis canciones sobre “el día a día allí, subrayado con ráfagas de la BBC Radio que te recuerdan qué hora es, todas ellas conectadas por líneas de tren, principales, ramales, transbordos, salidas de emergencia, etc“.

En este disco, además, han tratado de mostrar la “relación amor/odio que la gente tiene con su ‘ogar”, algo que es especialmente fuerte en esta zona de Inglaterra. Aún así, Saint Etienne entienden que, bien mirado, casi podría ser una utopía: aquí están las nuevas ciudades de la posguerra, la mayor parte de la arquitectura modernista del país y los héroes de la no-liga de fútbol de equipos como el Sutton United, el Leatherhead o el Harlow Town. Tres de los Beatles vivieron aquí, pero también the Prodigy, the Zombies, Depeche Mode, Dr Feelgood y, por supuesto, Saint Etienne: grupos de ciudades pequeñas mirando a la capital pero claramente inspirados por las viviendas municipales, los setos de boj y las rotondas.

El álbum ha sido producido por Shawn Lee de Young Gun Silver Fox, con la ayuda de Augustus (Kero Kero Bonito), Carwyn Ellis (Colorama, Edwyn Collins), Robin Bennett (The Dreaming Spires), Richard X (Girls On Top / Black Melody) y su colaborador habitual Gerard Johnson (Denim, Yes). Se grabó en el centro de Londres cuando Sarah, Bob y Pete acudieron al estudio todos los días durante seis semanas.

Saint Etienne también han anunciado una serie de festivales y conciertos para el próximo verano, que afortunadamente incluyen el Primavera Sound de Barcelona (31 de mayo), donde podremos escuchar estas canciones en primicia.

Os dejamos con el listado de canciones: