Primera canción nueva de Sade en ocho años

En breve podremos escuchar una nueva canción de Sade, una de las caras más importantes del soul/R&B de los 80’s, y será para la banda sonora de la película A Wrinkle In Time. Se estrenará el 9 de marzo y está dirigida por Ava DuVernay (Selma, Middle of Nowhere).

Lo confirmó ayer la directora del largometraje en su cuenta de twitter. “Orgullosa de anunciar que Sade ha creado una canción para Wrinkle In Time. Se titulará Flower of the Universe. Y es un sueño hecho realidad“, comentaba DuVernay en su publicación.

El último trabajo original que habían creado Sade fue el álbum Soldier of Love en 2010. Un año después grabó una cover de Thin Lizzy, Still In Love With You, para promocionar su recopilatorio, The Ultimate Collection.

Más artistas en Wrinkle In Time

Sade no es la única que ha participado en la banda sonora de la nueva película de Ava DuVernay. Demi Lovato, Sia, Chloe x Halle o Kehlani son algunos de los nombres que también han colaborado a nivel musical. Por lo que hace a nivel interpretativo, en A Wrinkle In Time podremos ver a Oprah Winfrey, Reese Witherspoon o Mindy Kaling, entre otros.