Sabrina Claudio sigue explorando el R&B más sensual con “Don’t Let Me Down”

Sabrina Claudio sorprendió a propios y extraños en 2017 con la publicación de su mixtape debut titulada About Time, un trabajo donde explotaba su lado más sensual mientras recorría sedosamente melodías de carácter R&B contemporáneo donde los sintetizadores llevaban la voz cantante y realizaban exploraciones que podría recordar al Flume más suave, moviéndose en el terreno de otras grandes nuevas artistas del género como Kelela o SZA.

La continuación de este trabajo no quiere retrasarse mucho más, y la primera muestra del nuevo material de la joven de 21 años es este doble single, cuya cara A, Don’t Let Me Down se trata de una colaboración con Khalid, quien también sorprendió al público el año pasado con su American Teen. Tanto este corte como su cara B, All To You, exploran el carácter más sintético y sensual de la cantante reflejando por el camino sus dos facetas: en el corte con Khalid hace uso de unos ritmos y unas percusiones que podría hacernos pensar en C Tangana y su Antes de Morirme, mientras que All To You es un tema más reflexivo y lento.

Aún no tenemos más noticias sobre el nuevo trabajo de Sabrina Claudio, pero sólo podemos esperar algo grande a tenor de estos dos primeros adelantos.