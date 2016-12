Ryan Adams presenta su nueva canción “To Be Without You”

Últimamente, los seguidores de Ryan Adams no paramos de recibir buenas noticias. Para empezar, tiene previsto lanzar un nuevo disco titulado Prisoner que además nos presentará en el festival Mad Cool de Madrid el próximo mes de julio junto a bandas como Foo Fighters o Kings of Leon. Hoy viernes podemos escuchar una nueva canción titulada To Be Without You, segundo adelanto después de que hace unas semanas nos hiciese el esperado anuncio con Do You Still Love Me?

Recordemos que este nuevo trabajo de Ryan Adams saldrá a la venta el 17 de febrero y que, claramente, ya es uno de los lanzamientos más esperados de 2017. Prisoner será además el primer disco original de Adams desde su álbum homónimo lanzado en 2014, a no ser que tengamos en cuenta el disco de versiones de 1989 de Taylor Swift que publicó en 2015.