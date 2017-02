Ryan Adams pone voz a la oscarizada “Streets of Philadelphia”

Probablemente no lo sepáis, pero entre las muchas cosas que ha hecho Bruce Springsteen a lo largo de su carrera se encuentra la obtención de un Oscar. Así es amigos, en 1994 The Boss era galardonado con la estatuilla dorada a mejor canción original, por su tema Streets of Philadelphia, que posteriormente se convertiría en un éxito en las listas musicales de todo el planeta.

¿A qué viene todo esto? A que ahora el genial Ryan Adams ha hecho una cover de la canción con motivo de la celebración de la BBC Radio 6 Music, que esta vez estará dedicada al año 1994 y que será emitida el próximo 3 de marzo. Yo no soy mucho de versiones, pero es que a Ryan Adams se le permite todo. Yo creo que ha mejorado la canción original, pero eso es un secreto entre vosotros y yo, que no me entere que se lo contáis a Bruce.

Los fans del estadounidense en nuestro país llevan 14 años clamando por la vuelta de Adams a España, puesto que no ha vuelto a pisar nuestra tierra desde el año 2004, año en el que formó parte del cartel del Azkena Rock Festival. Pero ahora estamos de enhorabuena, porque Ryan volverá gracias al MadCool y al Cruïlla Barcelona, pero hasta entonces os dejo con la versión para ir abriendo boca. ¡Disfruten!