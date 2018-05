Ryan Adams estrena “105.5 The Colorado Sound”

Que Ryan Adams nunca para es algo que se ha dicho siempre. Desde su juventud, sin llegar ni a la mayoría de edad, ha estado inmerso en el mundo de la música. Ahora, a sus 43 años, puede presumir sin tapujos de tener una de las carreras más prometedoras y estables. Y de ser un trabajador nato, también.

Tras haber firmado en 2017 uno de los discos más personales de su carrera, Ryan Adams nos regaló las caras B de ese disco, para hacernos comprender el alto volumen de creaciones que tenía en mente.

Durante 2018 presentó la pegadiza canción Baby I love you, pero desde este momento, no había lanzado material nuevo. Eso sí, hemos podido vivir en directo gracias a Instagram los posibles nuevos temas que podrían formar parte de un nuevo trabajo. Él es muy activo en redes sociales y nos ha dejado ser oyentes de lo que se trae entre manos. Un verdadero lujo.

Dentro de unos días tocará en Red Rocks, Colorado, uno de los mejores escenarios que uno puede encontrarse. Además, no lo hará solo ya que el trío sueco First Aid Kit telonará al genio de Jacksonville. Dada la cercanía, ha decidido dedicar una canción a una de las emisoras que más ciuda sus contenidos: 105.5 The Colorado Sound. Y así se titula.

Canción llena de auténticos guiños a las clásicas bandas de rock ochenteras. Ryan Adams nunca ha negado dichas influencias.

Aquí podéis escucharla.

Ryan Adams visitará Europa en otoño

Aunque solo hay dos fechas confirmadas por el momento (Rolling Stone Weekender y Rolling Stone Park) durante el mes de noviembre, nos gustaría pensar que entre fechas hará algún concierto más. entre medias.