Run The Jewels estrenan ‘Mean Demeanor’

El dúo de rap formado por El-P y Killer Mike ha compartido un nuevo tema a través de Apple Music y Spotify. Mean Demeanor, que es como se titula la canción, aparece en la banda sonora del famoso videojuego de EA Sports Fifa 18, que acaba de salir a la venta. Es más, en primera instancia, el método usado para presentar la pieza ha sido mediante el trailer del juego deportivo.

No es la primera vez que Run The Jewels se sirven de las consolas para avanzar singles; Panther Like A Panther, que aparece en su tercer LP Run The Jewels 3, puso sonido al trailer de la cuarta entrega del juego de acción Gears Of War en otoño de 2016, unos meses antes de editar el álbum. Además, otros artistas y formaciones muy populares, Kasabian o Beck por ejemplo, ya han recurrido al juego de fútbol para testar sus nuevas composiciones.

De momento, la opción más cercana para disfrutar del directo del dúo es el festival que Pitchfork organiza en París a comienzos de noviembre –Pitchfork Music Festival-, y que contará en su programación con grandes bandas como The National, Ride, BADBADNOTGOOD o el músico de jazz experimental Kamasi Washington.