Rufus T. Firefly estrena un nuevo single en Radio 3

Si habéis estado atentos hoy al programa 180 grados en Radio 3, habréis podido escuchar a Virginia Díaz presentando un nuevo tema de Rufus T. Firefly. Se trata de Druyan y Sagan, el tercer adelanto que podemos escuchar de su nuevo disco Loto, que saldrá a la venta este viernes 1 de junio, después de Demogorgon y su versión del Lucy in the sky with diamonds de los Beatles.

Como podéis intuir por el título, la canción es un homenaje a Ann Druyan y Carl sagan, creadores de la serie Cosmos, a quienes los integrantes de la banda admiran. Por ese mismo motivo han querido dedicar, de forma más específica por “su amor cósmico y por la microscópica inverosímil casualidad que hizo posible que la vida les hiciera coincidir en el mismo tiempo y espacio” a ambos característicos personajes.

Puedes escuchar desde aquí esta nueva canción y tercer adelanto de Loto (comienza aproximadamente en el minuto 20 y 45 segundos)