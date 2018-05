El final de la semana, como siempre, ha traído novedades musicales, y en este caso, los protagonistas fueron Rufus T Firefly, quienes presentaron ayer Lucy in The Sky with Diamonds, segundo adelanto de Loto.

La canción surgió con motivo del 50 aniversario del Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band de The Beatles, cuando Julio Ruiz de Discogrande les invitó a hacer una versión de ese disco y eligieron Lucy in the Sky wtih Diamonds. Poco después, empezó a formar parte de sus directos y ahora la han grabado en estudio para incorporarla a su nuevo disco.

Ahora ya podemos escuchar el resultado. ¿Qué os parece esta versión?