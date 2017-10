Royal Blood y la caza de conejos en su nuevo videoclip 

¿Os imagináis un mundo en el que los conejos se han convertido en un elemento de gran valor y existe gente dispuesta a matar por hacerse con ellos? Pues algo tan extraño y surrealista es lo que nos presenta el dúo Royal Blood en el videoclip para How Did We Get So Dark?

Extraído de su último trabajo, se trata de una nueva pieza audiovisual del dúo formado por Mike Kerr y Ben Thatcher, que este fin de semana vendrán a presentar en directo su último trabajo.

Las fechas son 29 de octubre en el Wizink Center de Madrid y 30 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona.