Royal Blood, Brian Wilson y Los Punsetes encabezan las nuevas confirmaciones para el BBK

Tal y como estamos acostumbrados, las confirmaciones que nos van dando nuestros amigos del BBK Live nunca decepcionan, y esta vez no iba a ser menos. El festival de Bilbao, se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio y ya cuenta en su cartel para el 2017 con bandas como Depeche Mode, The Killers o Phoenix. A estos grandes y consolidados grupos se suman hoy nada más y nada menos que nueve formaciones, entre las cuales destacan dos grandes nombres. ¿Queréis conocerlos? Acompañadme.

Desde Inglaterra llega la que es para muchos la banda del momento, Royal Blood estarán en suelo bilbaíno para demostrarnos que dos personas sobre el escenario son suficientes para hacer bailar a todo un festival sin necesidad de una banda al completo y con un solo álbum en el mercado. Este dúo tendrá el enorme placer de compartir cartel con el mismísimo Brian Wilson, cantante de los míticos The Beach Boys y que ahora triunfa con su carrera en solitario.Desde norteamerica nos llegan Explosions in the sky para presentarnos su Wilderness, disco que si no habéis escuchado os recomiendo ahora mismo.

Y de un disco que salió a la venta en 2016, nos vamos a un artista que tendrá el nuevo suyo en este 2017, Joe Goddard también estará en Kobetamendi. Dejando el habla inglesa, desde sudamérica llegarán unos míticos y renacidos Aterciopelados con su estilo propio e inconfundible. Más indie imposible. ¿Y qué pasa con España? Tranquilos, que Los Punsetes también se unen al cartel para presentarnos el nuevo disco que ahora mismo está en el horno.

Desde Bristol nos llegan Idles y desde el País Vasco Zakel para completar la tanda de confirmaciones que nos traen hoy desde Bilbao. El 9 de febrero se acerca con su correspondiente subida de precio de los abonos que, actualmente, están a la venta desde 110 € más gastos. Yo que vosotras y vosotros no esperaría mucho porque desde Kobetamendi nos están preparando un cartel espectacular. www.bilbaobbklive.com